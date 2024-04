Ricercata dopo una condanna per rapina e lesioni: arrestata pregiudicata catanese

Carabinieri

Carabinieri del nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato una pregiudicata di 44 anni, di Aci Sant’Antonio, nei cui confronti era pendente da quasi tre mesi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura distrettuale etnea.

La donna deve scontare una condanna a quattro anni di reclusione per rapina in concorso e lesioni aggravate, reati commessi a Viagrande il 18 marzo del 2020.La 44enne, per evitare di essere identificata durante un controllo su strada da parte di una pattuglia di militari dell’Arma, ha detto agli investigatori di non aveva con sé un documento di riconoscimento e ha fornito una falsa identità, che durante la verifica alla Banca dati delle Forze di polizia è però risultata essere inesistente. Condotta negli uffici del comando provinciale di Catania, militari della Sezione investigazioni scientifiche hanno avviato le operazioni di comparazione delle impronte digitali della donna, ed è emersa le sue vere generalità. La44enne è stata, quindi, arrestata e associata alla Casa Circondariale di Catania e denunciata per falsa attestazione sull’identità personale a un Pubblico ufficiale.

