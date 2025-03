Ricerche avvocato a Catania, Andrea Di Mauro sembra essere scomparso nel nulla: in azione anche i droni

In città

Dopo il ritrovamento del suo scooter alla Plaia di Catania, le operazioni dei vigili del fuoco stanno proseguendo senza sosta

Di Andrea Di Mauro, avvocato catanese di 54 anni, non si hanno ancora notizie. Dopo la denuncia di scomparsa presentata ieri dai familiari al Comando provinciale dei Carabinieri di Catania, sono state avviate le ricerche che finora non hanno sortito alcun esito. Le operazioni dei Vigili del Fuoco del Comando di Catania, supportati dai Nuclei Sommozzatori di Catania e Reggio Calabria e dalla Sezione Navale e dal Nucleo Cinofili, stanno continuando senza sosta sia in mare, nella zona del lido Le Capannine, sia sulla terraferma anche con l’ausilio di droni e di un Posto di Comando Avanzato.

Lo scooter di Di Mauro, che ieri mattina è uscito da casa per andare prima nel suo studio e poi in palestra, dove in realtà non è stato visto, è stato ritrovato posteggiato, nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la Plaia di Catania, all’altezza del villaggio turistico Europeo.

Da subito tanti colleghi e amici dell’avvocato catanese, sposato, padre di due figlie e negli ultimi tempi impegnato in un’attività di investimenti immobiliari, si sono premurati, soprattutto con appelli social, di rintracciarlo. Pare che l’uomo, così come riporta la denuncia presentata dai familiari, soffra di stati d’ansia e di depressione ma, prima di ieri, non si era mai allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce.