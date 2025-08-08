Nel Siracusano
Ricerche incessanti a Priolo Gargallo per lo scomparso Pietro Gradini
Dell'uomo non si hanno più notizie dallo scorso 6 agosto
Continuano senza sosta a Priolo Gargallo (SR) le ricerche di Pietro Gradini allontanatosi dalla sua abitazione intorno alle 19:30 del 6 agosto scorso. Alle ricerche, coordinate dai Carabinieri nell’ambito del Piano di ricerca persone scomparse attivato dalla prefettura, partecipano la squadra dei vigili del fuoco di Priolo e quella dei vigili del fuoco volontari di Sortino, l’UCL (unità di comando locale) dei vigili del fuoco dislocato presso la sede della protezione civile di Priolo (Ce.Ri.Ca) con personale TAS (topografia applicata al soccorso) specializzato nell’uso della cartografia, il Drago (elicottero dei vigili del fuoco dell’elinucleo di Catania), 2 unità cinofile dei vigili del fuoco oltre a diverse squadre della Protezione civile.