Riciclavano soldi della mafia palermitana, chiesta rogatoria in Germania

Indagini

Il provvedimento chiesto nei confronti di mafiosi di Salemi considerati vicini a Matteo Messina Denaro

La Procura di Palermo ha presentato una richiesta di rogatoria in Germania per indagare su un maxi-riciclaggio da 12 milioni d euro che mafiosi di Salemi vicini a Matteo Messina Denaro avrebbero messo a segno per conto dei clan palermitani. La circostanza è emersa nel corso dell’inchiesta che martedì ha portato a 11 misure cautelari. Arrestati, tra gli altri, i protagonisti principali dell’operazione Salvatore Angelo, imprenditore condannato per aver gestito gli investimenti nelle energie rinnovabili dell’ex latitante, di Castelvetrano e il figlio Andrea. Per spostare i soldi dei clan mafiosi palermitani sfruttavano il circuito internazionale Swift, metodo usato per trasferire all’estero somme di denaro non rendendolo più tracciabile. Le operazioni di riciclaggio scoperte dai carabinieri sono due: quella da 12 mln e un’altra da quasi. Soldi affidati dai mafiosi palermitani ai “cugini” di Salemi che, grazie a consulenti e intermediari capaci di padroneggiare lo swift , portavano avanti i loro disegni.