Riconosciuta l’associazione mafiosa, ordinanza in carcere per il figlio del boss Ieni e un complice arrestati nel blitz Doppio petto

POLIZIA

Il Tribunale di Catania ha «ritenuto che entrambi gli indagati sarebbero stati pienamente organici al sodalizio mafioso

Un’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare per associazione mafiosa è stata notificata dalla polizia in carcere a Giuseppe Russo, 25 anni, e Francesco Ieni, 42 anni, figlio del boss deceduto Giacomo Maurizio che era a capo del clan Pillera-Puntina. Il provvedimento è stato emesso dalla Quinta sezione del Tribunale di Catania che ha accolto un ricorso della Procura distrettuale contro la decisione del gip che aveva rigettato la misura per i reati di associazione mafiosa e per l’aggravante mafiosa nei confronti dei due indagati. Il provvedimento è stato emesso il 10 aprile 2024, è diventato irrevocabile il 24 settembre ed è stato notificato l’indomani. La notizia è stata resa nota oggi.