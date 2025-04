Ricordati a Palermo Pio La Torre e Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia 43 anni fa

LA COMMEMORAZIONE

Presenti, tra gli altri, oltre al vicesindaco Fabrizio Ferrandelli, il prefetto Massimo Mariani, il questore Maurizio Calvino, il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, l’ex presidente del Senato Piero Grasso, l'eurodeputato Leoluca Orlando ed il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo

Questa mattina sono stati ricordati, in via Li Muli, a Palermo, Pio La Torre e il suo collaboratore e autista, Rosario Di Salvo, nel giorno in cui ricorre il 43esimo anniversario della loro morte, per mano della mafia.

