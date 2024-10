Rientra a casa dopo una breve assenza e la trova occupata da coppia di stranieri: due denunciati

Carabinieri

E' accaduto a Giarre. I due stavano già montando al posto della serratura, un chiavistello con lucchetto. La signora che ha denunciato è invalida civile

Una 59enne di Giarre rientrando a casa dopo qualche giorno di assenza – un alloggio popolare nel quale ha sempre vissuto dal 1983, nel rione Jungo, regolarmente assegnato dapprima al padre e poi a lei, invalida civile – si è ritrovata la casa occupata da sconosciuti.

La donna ha alzato gli occhi verso il suo balcone, accorgendosi che c’era un bambino che lo percorreva. Immediata, dunque, la chiamata al 112, che ha fatto scattare l’intervento della gazzella della Sezione Radiomobile. I Carabinieri, dopo aver incontrato la donna nel cortile condominiale, ancora scossa per l’accaduto, ha riferito loro che qualcuno era entrato in casa sua. I militari dell’Arma, l’hanno dapprima tranquillizzata, e poi hanno raggiunto l’alloggio a lei assegnato, per scoprire chi vi fosse dentro.