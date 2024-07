Rifiuti, dalla Regione 13,5 milioni per rimettere in funzione l’impianto di Grammichele

il progetto

L'obiettivo è il ritorno alla piena operatività dell’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti gestito da Kalat Ambiente

«Nella prossima seduta della giunta, il governo regionale darà il via libera al finanziamento di 13,5 milioni di euro con fondi Poc per consentire la ricostruzione e il ritorno alla piena operatività dell’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti gestito da Kalat Ambiente, a Grammichele».

Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, in merito alla struttura della provincia di Catania, nella zona del Calatino, danneggiata tre anni fa da un incendio.