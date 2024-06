Rifiuti, è corsa per evitare l’emergenza in mezza Sicilia: ecco la soluzione temporanea del governo Schifani

Ambiente

L'annuncio dell'assessore regionale all'Energia Roberto Di Mauro al termine della riunione che si è tenuta in prefettura a Catania

E’ corsa in parte della Sicilia per evitare che la chiusura dell’impianto di trattamento di Lentini della Sicula Trasporti possa avere ricadute pesanti sui quasi 200 Comuni interessati con il blocco della raccolta dei rifiuti che resterebbero su strade e marciapiedi; un blocco che con le alte temperature di questi giorni potrebbe trasformarsi in una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Il percorso risolutivo individuato dal governo Schifani viene così sintetizzato.

“Un provvedimento straordinario per consentire il conferimento temporaneo dei rifiuti, prima destinati al Tmb di Lentini e poi in altre discariche, in ulteriori impianti dell’Isola, superando così le difficoltà di smaltimento per numerosi Comuni”.

Ad annunciarlo l’assessore regionale all’Energia Roberto Di Mauro al termine della riunione che si è tenuta in prefettura a Catania, a seguito del provvedimento della magistratura etnea.