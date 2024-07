Rifiuti, la contromossa di Schifani: schiera Cocina per risolvere (definitivamente) la crisi

L'emergenza

Intanto per il conferimento all'impianto di Sicula Trasporti si pensa a uno stoccaggio del secco con vigilanza.

È servita una precisa azione diplomatica del presidente della Regione Renato Schifani con i tre amministratori giudiziari di Sicula Trasporti per tracciare il percorso (finalmente) risolutivo all’emergenza rifiuti. La lettera inviata sabato dai vertici dell’impianto di contrada Codavolpe sabato scorso in cui si annunciava la nuova chiusura da stamattina, visto che l’impianto di stoccaggio delle ecoballe è giù saturo, ha nuovamente messo in crisi il sistema di conferimento per 200 comuni. L’incubo di vedere l’isola trasformata in una pattumiera è tornato a farsi sentire.

Schifani schiera i suoi uomini fidati

Da ieri, quasi a mezzogiorno, si è aperto un tavolo dove si è seduto anche il direttore della Protezione Civile, Salvo Cocina che evidentemente avrà una missione speciale da compiere. «Tutti gli uffici della Regione – ha detto Schifani in una nota inviata a tarda sera – sono stati mobilitati per l’individuazione di immediate soluzioni alle problematiche sollevate dagli amministratori di Sicula Trasporti, ai quali va il nostro ringraziamento per la interlocuzione responsabile e di profondo senso istituzionale. Ancor di più la vicenda di Lentini conferma la strategicità della realizzazione dei due termovalorizzatori già finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione, la cui operatività spazzerà decenni di errate politiche sui rifiuti, figlie di assenza di coraggio in scelte strategiche che andavano assunte in precedenza».Messe da parte le divisioni create da alcune dichiarazioni alla stampa del presidente, ieri si è cercato di mettere in primo piano la necessità di attuare una contromossa capace di dare la svolta alla questione. All’incontro in videocollegamento, infatti, hanno partecipato anche gli assessori regionali all’Energia, Roberto Di Mauro, e al Territorio, Elena Pagana. Schifani ha voluto al suo fianco, il capo di gabinetto di Palazzo d’Orleans Salvatore Sammartano e – come detto – Cocina.