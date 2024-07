Rifiuti lanciati dal finestrino delle auto lungo strade del Parco dell’Etna: tre denunciati

Nel Catanese

I carabinieri di Zafferana sono riusciti ad individuare due e una donna intenti a scaricare, o a lanciare, rifiuti solidi urbani dalla propria autovettura

I Carabinieri della Stazione di Zafferana Etnea, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Catania, mediante l’utilizzo di una videocamera occulta, hanno effettuato numerosi servizi di osservazione lungo le strade del Parco dell’Etna, in particolare in via Sguazzera, tra le frazioni di Pisano e Fleri, riuscendo a “cogliere sul fatto”, in 4 distinte circostanze, 2 uomini e 1 donna – quest’ultima per ben due volte – residenti a Zafferana e Santa Venerina, intenti a scaricare rifiuti solidi urbani dalla propria autovettura sulla strada, a volte lanciandoli dal finestrino senza neanche scendere dal mezzo.

Le persone identificate dai Carabinieri sono state dunque deferite in stato di libertà all’A.G. competente per i reati di abbandono di rifiuti e deturpamento di bellezze naturali.