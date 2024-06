Rifiuti, nelle città compaiono le prime micro-discariche: vertici per tamponare emergenza

Ambiente

Tra Catania e Palermo in corso incontri e interlocuzioni dopo la chiusura dell'impianto di Lentini e l'ordinanza firmata da Schifani

Fervono gli incontri e i vertici in queste ore tra Catania e Palermo per cercare di contenere i disagi già evidenti per la raccolta dei rifiuti dopo la chiusura dell’impianto Tmb (Trattamento meccanico e biologico) di Lentini.

Un vertice è in corso nella Prefettura di Catania mentre a Palermo è in atto un’interlocuzione tra Regione e i commissari giudiziari della Sicula trasporti che gestiscono la discarica di contrada Coda volpe per condividere modalità di applicazione dell’ordinanza emessa ieri sera dal presidente Renato Schifani per fare fronte all’emergenza rifiuti.

In oltre 200 Comuni della Sicilia è già emergenza. Davanti alla struttura di Coda Volpe, nonostante l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione, Renato Schifani, che è anche commissario per i rifiuti, c’è una luna fila con autocompattatori. A Catania, per esempio, si cominciano a formare microdiscariche a cielo aperto per il mancato rispetto delle regole: il rifiuto differenziato è raccolto, ma c’è chi non rispetta la cadenza giornaliera e getta sacchi di spazzatura non conferibili. Molti Comuni hanno sospeso i mercatini rionali per l’impossibilità poi di smaltire i rifiuti accumulati.