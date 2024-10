Rifiuti speciali abbandonati in un cantiere stradale, fermo, nell’Agrigentino: sequestrato

Ambiente

L’Arpa e il personale sanitario dell’Asp di Agrigento stanno valutando anche il livello di inquinamento

I carabinieri di Porto Empedocle, nel corso di un servizio al contrasto dei reati ambientali, hanno sequestrato una discarica abusiva lungo la statale 115, in contrada Marinella, la zona tanto cara allo scrittore Andrea Camilleri. I militari hanno accertato che un cantiere stradale, al momento fermo, veniva utilizzato per abbandonare rifiuti urbani e speciali, lungo una tratta stradale di circa 2 chilometri. Accertato il reato, è stato richiesto l’intervento anche dell’Arpa e di personale sanitario dell’Asp di Agrigento per classificare i rifiuti e valutare il livello di inquinamento.

