Rigenerazione urbana, a Catania rinasce l’area dell’ex ospedale Santa Marta

L’intervento avviato nella precedente legislatura durante il governo regionale guidato da Musumeci ha interessato una superficie di 4.150 metri quadrati, di cui 1.250 destinati a verde

Nello spazio dove sorgeva il plesso degli ospedali riuniti Santa Marta e Villermosa, edificato negli anni Settanta del secolo scorso, il sindaco Enrico Trantino e il vicesindaco Paolo La Greca hanno preso ufficialmente in consegna, alla presenza del Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, la nuova piazza realizzata dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture. L’intervento di riqualificazione urbana, avviato nella precedente legislatura durante il governo regionale guidato da Musumeci, ha interessato una superficie di 4.150 metri quadrati, di cui 1.250 destinati a verde.

«Sono felice – ha dichiarato Musumeci – che venga consegnata ai cittadini di Catania una splendida piazza in cui si può passeggiare a poche centinaia di metri dal monastero dei Benedettini, dalla Torre del Vescovo, dal Bastione degli Infetti e dall’ex ospedale Vittorio Emanuele, dove sta sorgendo il museo dell’Etna. Si tratta del completamento del primo intervento di rigenerazione urbana dopo tanti anni a Catania, con l’abbattimento di un vetusto edificio per fare spazio a un monumento settecentesco, auspicando che venga mantenuto l’impegno di destinarlo alla nuova sede della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania».