Riina, il figlio posta ritratto del padre e lancia un sondaggio: followers entusiasti

Boss

Il terzogenito del Capo dei capi non è nuovo a questo tipo di provocazioni

Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina, e riceve decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Giuseppe Salvatore Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social sempre molto cliccate dai suoi follower.«Bellissimo grande uomo», scrive uno a proposito del boss, “Grande zio Totò”, il commento di un altro. E c’è anche chi chiede se il quadro sia in vendita.