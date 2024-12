Rimase folgorata durante il lavoro in una trattoria, morta Mimma Faia

Palermo

La donna stava pulendo il pavimento quado fu improvvisamente colpita da una scarica elettrica

Era rimasta folgorata mentre stava lavorando in una trattoria in corso dei Mille a Palermo. Dopo due mesi dall’incidente è morta Mimma Faia, la donna di 38 anni che era rimasta gravemente ferita mentre stava pulendo il pavimento del locale che si trova a pochi metri da via Paolo Balsamo; in quei frangenti è stata improvvisamente travolta da una scarica elettrica.La donna è rimasta ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Policlinico. Ma le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Sull’incidente sono in corso indagini da parte della polizia. La donna lascia tre figli.

