Riposto: stava ristrutturando il chiosco nella centrale piazza del Commercio in area sottoposta a vincolo, ma non aveva le autorizzazioni

CARABINIERI

Il titolare denunciato per abusivismo edilizio. Sanzionata anche l'impresa edile che aveva due lavoratori senza contratto

Nella centralissima piazza del Commercio a Riposto, si erano fatti notare i lavori di ristrutturazione di un chiosco posizionato a pochi metri dalla chiesa della Madonna della Lettera, a ridosso del primo bacino portuale, in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Così i carabinieri della stazione di Riposto, collaborati dai funzionari dell’Area tecnica del Comune e da personale della Polizia Municipale, hanno effettuato un sopralluogo per accertare la regolarità dei lavori.

Avuto accesso all’area di cantiere, aperta dal titolare, un 29enne ripostese, i tecnici hanno avviato il sopralluogo verificando come l’area, già data in concessione dal Comune, era oggetto di lavori di ristrutturazione e ampliamento senza alcuna autorizzazione. Presenti nel cantiere attorno al chiosco anche i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania che hanno poi identificato – oltre il titolare dell’impresa edile incaricata dei lavori, un 55 enne di Riposto – anche due lavoratori, privi di regolare contratto di lavoro. Tale circostanza, ha comportato per il titolare dell’impresa edile, sanzioni amministrative previste per lavoro “in nero” per un importo pari a 7.800 euro. Sono stati inoltre recuperati contributi previdenziali ed assistenziali pari a 1.000 euro.

L’ampliamento

Come è stato accertato dai Cc, rispetto alla struttura originaria a forma circolare di circa 50 mq, il titolare del chiosco aveva fatto realizzare un’altra struttura precaria, semicircolare, di dimensioni di circa 1mt per 2,50. Infrastruttura, peraltro già installata e con materiale coibentante coperta con lo stesso materiale.

L’area interna del chiosco, poi, presentava parte del pavimento già smantellato e in fase di rifacimento. Il 29enne titolare dell’attività commerciale è risultato sprovvisto di autorizzazione da parte della Soprintendenza che, trattandosi di area sottoposta a vincolo paesaggistico, deve rilasciare eventualmente il nulla osta, né tantomeno, da parte degli uffici competenti del Comune di Riposto.