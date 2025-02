Ripresi sbarchi a Lampedusa: 5 approdi in poche ore

Immigrati

A bordo delle imbarcazioni c'erano anche donne e minori

Sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa, dove in poche ore ci sono stati 5 approdi, per un totale di 301 migranti partiti dalla Libia. Sono pakistani, bengalesi, siriani, sudanesi, egiziani, eritrei, afghani e nigeriani, soccorsi dalla Guardia di finanza e dalla Guardia costiera al largo dell’isola. A bordo delle imbarcazioni c’erano anche donne e minori.Su barcone di 14 metri, 44 dei 48 migranti presenti hanno rifiutato il soccorso e sono sbarcati autonomamente a Cala Pulcino. Tre i migranti finiti al Poliambulatorio per ipotermia.All’hotspot di contrada Imbriacola, dove stamattina c’erano due persone, ci sono adesso 298 ospiti.