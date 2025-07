Risarcimento per oltre 15mila euro a Cateno De Luca per ingiusta detenzione

Giudiziaria

Il medesimo provvedimento è stato emanato anche nei confronti del Presidente della Fenapi, Carmelo Satta

“La Corte d’Appello di Messina ha riconosciuto che Cateno De Luca fu vittima di reiterati arresti e di carcerazione preventiva illeciti, in quanto disposti in assenza di indizi, come poi sarebbe stato dimostrato con le assoluzioni per insussistenza dei fatti con le quali tutti i processi si sono definitivamente conclusi”. Lo rendono noto gli avvocati Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi, legali dell’esponente politico, aggiungendo che “La Corte ha liquidato a De Luca oltre 15mila euro, a parte il risarcimento dei danni che in sede civile sarà valutato a carico dei magistrati che si sono contraddistinti nelle operazioni limitative della libertà personale che il parlamentare ha sofferto”.