Rischio incendi e ondate di calore: in due città siciliane è allerta rossa

Clima

Previste temperature vicine ai 40 gradi. Nove gli incendi divampati nella giornata odierna

La protezione civile regionale ha pubblicato l’avviso, per domani, per allerta rossa per rischio incendi nella provincia di Caltanissetta e per ondate di calore nella provincia di Palermo. Per domani è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 37 gradi centigradi, 36 gradi su Messina e 39 su Catania.

L’allerta è invece arancione per rischio incendi su tutto il resto dell’isola.

Sul fronte incendi nella giornata odierna sono stati registrati nove roghi divampati in Sicilia: hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Tre a Catania, due ad Agrigento, tre a Caltanissetta, uno a Palermo.Nel Catanese le fiamme sono divampate a Caltagirone in contrada Vignitta e in contrada Ramione, a Belpasso; nel Nisseno i roghi nel capoluogo in contrada Besaro e Campofranco, a Niscemi in contrada Cutugno; nell’Agrigentino nel capoluogo in via Piersanti Mattarella e a Racalmuto in contrada Ponte Gianfilippo. Infine, nel Palermitano, a Corleone in contrada Giaconia.

