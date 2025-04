Rissa all’alba in piazza Borsellino: tre giovani feriti

Catania

Per ricostruire l'esatta dinamica stanno indagando gli uomini della squadra mobile etnea: saranno utili le immagini estrapolate dall'impianto di video sorveglianza del fast food dinnanzi al quale è avvenuta la rissa

Rissa tra ragazzi, questa mattina all’alba, in piazza Borsellino a Catania. Non è ancora chiaro cosa sia successo e soprattutto quale sia la ragione della violenza. Diversi giovanissimi, forse divisi in due gruppetti, hanno cominciato a discutere animatamente davanti all’entrata del McDonald’s. Presto dalle parole si è passati alle mani. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine e infatti sono arrivate sul posto alcune Volanti della Questura e un’ambulanza. Grazie all’intervento degli agenti la situazione è rientrata. Tre ragazzi sono rimasti feriti.