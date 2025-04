Rissa e spari alla Vecchia Dogana, Cassazione conferma la sentenza: condannati Pandetta e “Piripicchio”

Catania

Quella notte di tre anni fa la pista del locale si trasformò in una guerriglia che vide contrapposti due gruppi di giovani criminali (una baby gang composta da minorenni legata ai Mazzei di Intravaia, e quella “capitanata” da Piripicchio ai Cappello)

Diventano definitive le condanne per la rissa con pistolettate avvenuta il 21 aprile 2022 a Catania, davanti alla discoteca che sorge alla Vecchia Dogana del porto. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle difese e ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello etnea. Niko Pandetta, accusato di rissa, condannato a 1 anno e 4 mesi, Sebastiano Miano, detto “Piripicchio”, a 7 anni, 6 mesi e 20 giorni. Oltre alla rissa, l’imputato risponde anche di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.Giuseppe Santo Patanè è stato condannato a 5 anni e 8 mesi. Un anno è la pena nei confronti di Salvatore Danilo Napoli. Gabriele Gagliano è condannato a 1 anno e 4 mesi con il beneficio della sospensione condizionale della pena.