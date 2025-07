Rissa fuori da discoteca nel Palermitano: il questore la chiude per una settimana

Provvedimenti

La chiusura contestata dal titolare del locale

Il questore di Palermo Maurizio Calvino ha chiuso per sette giorni un locale a San Nicola l’Arena dove, durante una serata, c’è stata con alcuni giovani rimasti all’esterno. Alcuni clienti, che non erano entrati nel locale perché era stata raggiunta la capienza massima, hanno iniziato al lanciare bottiglie e sedie a rovesciare avoli. Per sedare la rissa sono intervenuti i carabinieriLa chiusura è contestata dal titolare della discoteca di Cinisi Quetzal. «Noi facciamo di tutto per tutelare chi entra nel locale – ha detto – controlli con il metal detector, 34 buttafuori che hanno l’autorizzazione prefettizia. Purtroppo siamo soli nel gestire quanti non rispettano le regole. E siamo noi alla fine a pagare per qualcosa di cui non abbiamo responsabilità».

