Rissa in pista all’Afrobar durante il One Day Music Festival alla Plaia: denunciati 5 giovani catanesi

LA LITE

Alcuni dei partecipanti trovati in possesso di mazze da baseball che però fortunatamente non sono state usate durante la colluttazione

Rissa ieri sera all’Afrobar, nel noto locale della Plaia di Catania, durante le esibizioni del One Day Music Festival, appuntamento musicale che ogni anno richiama migliaia e migliaia di persone sulla spiaggia etnea.

Per motivi ancora da chiarire dei giovani hanno cominciato a discutere animatamente in pista. In poco tempo si è passati dalle parole alle mani. Per dovere di cronaca, va detto che la situazione è stata sedata in poco tempo grazie al dispositivo di controllo messo in campo ieri al viale Kennedy. Infatti i cinque partecipanti coinvolti, tutti catanesi, sono stati fermati dagli agenti della polizia e denunciati per rissa.