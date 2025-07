Rissa in un bar di Palermo, quattro denunciati

L'intervento

Individuati dalla polizia. Il fatto in via Aloro dove è stato picchiato anche l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli

La polizia ha individuato quattro presunti responsabili dell’aggressione nel bar di via Alloro a Palermo dove è stato picchiato anche l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Tra loro anche due minorenni. Tutto ha avuto inizio due giorni fa, intorno alle 16, quando due ragazze si sono presentate al bar per una consumazione. Pochi minuti dopo, un uomo è entrato nel locale accompagnato da una delle due giovani, sostenendo che fosse stato dato un resto errato. Nessun chiarimento possibile: in un attimo altri sei individui, tutti uomini, sono piombati nel bar e si sono scagliati con calci, schiaffi e pugni contro il titolare. Nel tentativo di fermare il pestaggio, è intervenuto il padre del barista, anche lui brutalmente colpito. In quel momento c’era l’assessore Fabrizio Ferrandelli che è intervenuto per sedare la rissa e ha ha chiamato la polizia.

