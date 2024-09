Rissa prima di Palermo-Cosenza, altri sei Daspo contro tifosi rosanero: due sono minorenni

QUESTURA DI PALERMO

Il provvedimento emesso dal questore di Palermo in relazione ai fatti che hanno preceduto la partita dell'1 settembre

Il questore di Palermo ha emesso il provvedimento di Daspo nei confronti di sei tifosi del Palermo, due dei quali minorenni, che il primo di settembre avrebbero preso parte a una rissa nei pressi dello stadio Renzo Barbera, poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio Palermo-Cosenza, valevole per il quarto turno di campionato di serie B.

Alcuni ultrà appartenenti a due gruppi di tifoseria organizzata tra cui i sei destinatari della misura interdittiva, in un clima violento durato alcuni minuti, si scontravano fisicamente all’interno dell’area nota come «Villaggio Gastronomico» di piazza Giovanni Paolo XXIII sferrando calci e pugni, alcuni facendo uso di oggetti contundenti tra cui bottiglie di vetro, cinture e bastoni.