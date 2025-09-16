Rissa tra due famiglie per la musica ad alto volume: 22enne accoltellato a Carini

Nel Palermitano

Denunciate 10 persone

I carabinieri di Carini, con il supporto dei militari Terrasini, hanno denunciato 10 persone di età compresa dai 19 e i 61 anni, per rissa aggravata. A scatenare la violenta lite tra due famiglie, in via Capulone, è stata la musica ad alto volume in una delle due abitazioni. Un ragazzo di 22 anni ha riportato ferite da arma da taglio al torace e agli avambracci, con una prognosi di 10 giorni; anche il padre, 61enne, è rimasto coinvolto riportando ematomi e graffi al volto, con una prognosi di 7 giorni. Entrambi sono stati visitati nella guardia medica di Carini, e poi trasferiti all’ospedale di Partinico.

