Rissa tra due gruppi in piazza Verdi a Palermo: un giovane ferito

E’ scoppiata una rissa, la scorsa sera a Palermo, in piazza Verdi, mentre era in corso lo Sherbet, la festa del gelato. Fino a notte tarda nella zona c’erano tantissime persone. Ad assistere alla scazzottata tra due gruppi di giovani gli artigiani, i cittadini e turisti. Nei pressi dell’incrocio con via Spinuzza per futili motivi i due gruppi si sarebbero affrontati. La peggio l’ha avuta un giovane che è stato ferito alla testa. Sono intervenuti i carabinieri chiamati dai passanti e i sanitari del 118. Quando sono arrivati i militari i ragazzi si erano allontanati. Attraverso le immagini riprese da numerose telecamere nella zona si sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

