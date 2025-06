Rissa tra giovani a Capaci per una lite futile

Nel Palermitano

La scorsa notte sono intervenuti i carabinieri ma i giovani erano già fuggiti

Rissa davanti a una panineria a Capaci in via Papa Giovanni XXIII. Alcuni giovani se le sono date di santa ragione per una lite iniziata per futili motivi. La scorsa notte sono intervenuti i carabinieri ma i giovani erano già fuggiti. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori.

Sono sette le persone identificate e denunciati. I militari dopo le prime indagini sono riusciti a risalire agli autori anche grazie alle segnalazioni arrivate al 112. Erano intervenute anche due volanti della polizia e i sanitari del 118.

