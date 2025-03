Rissa violenta tra giovani in discoteca a Palermo: licenza sospesa

Questura

Il questore di Palermo ha sospeso per quindici giorni la licenza a una discoteca della provincia dove lo scorso 2 marzo c’è stata una rissa che ha coinvolto alcuni giovani; quattro i feriti, tre dei quali con ferite da armi da taglio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri nella discoteca appena scatenata la rissa il gestore avrebbe fatto interrompere la musica ed avrebbe fatto accendere le luci per evitare che la violenta lite potesse continuare all’esterno, visto che tanti clienti hanno lasciato il locale durante l’aggressione. Il questore di Palermo per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini visto il pericolo concreto che il locale potesse nuovamente essere teatro di disordini ha disposto la temporanea chiusura del locale. Il provvedimento ha natura preminentemente precauzionale e mira a scongiurare il ripetersi di eventi gravi per l’ordine e la sicurezza pubblica a prescindere dall’accertamento della responsabilità in merito ai fatti accaduti.

