Ritardo referti a Trapani, l’Asp avvia i primi provvedimenti disciplinari

Cronaca

Nei prossimi giorni dovrà inoltre essere decisa la sorta del direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce, attualmente sospeso dalla Regione dopo lo scandalo

Arrivano i primi provvedimenti dell’indagine interna sulla vicenda dei gravi ritardi dei referti istologici, avviata il 4 aprile dal sostituto del direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Trapani, Danilo Palazzolo, per individuare eventuali responsabilità civili, amministrative, contabili ed erariali, anche in relazione al danno di immagine. È stato avviato infatti un procedimento disciplinare nei confronti di un dirigente medico dell’ospedale S. Antonio Abate di Trapani. Adesso l’Asp dovrà attendere le controdeduzioni del dirigente. Nessuna azione invece è stata avviata nei confronti del direttore di Anatomia patologica, Domenico Messina, in quanto l’Asp non può procedere perché il medico è in pensione dal primo novembre 2024.