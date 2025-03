Ritardo referti istologici, gli ispettori del Ministero hanno lasciato l’ospedale di Trapani

Il caso

Il ministro della Salute Schillaci oggi ha risposto al Question Time alla Camera confermando "procedure non sempre coerenti con quelle previste dalla legge"

Hanno lasciato l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani alle ore 12,30 di oggi gli ispettori del ministero della Salute inviati per verificare eventuali inadempienze e responsabilità nei ritardi con cui sono stati refertati oltre 3mila esami istologici. Quattro i componenti della commissione ispettiva arrivata a Trapani, compreso, a quanto pare, un componente dell’Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ad accompagnarla c’erano alcuni carabinieri del Nas.

Stamane il ministro della Salute Orazio Schillaci ha risposto al Question time alla Camera relativamente alla vicenda.