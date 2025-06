Ritorno in libertà di Brusca, Parodi (presidente Anm): «Un male necessario per arrivare al bene»

Mafia

«Vicenda straordinariamente dolorosa. Io comprendo perfettamente i sentimenti di chi è stato coinvolto» ha dichiarato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati

Siamo in presenza di una «vicenda straordinariamente dolorosa. Io comprendo perfettamente i sentimenti di chi è stato coinvolto». Si tratta «di un male necessario perché alle volte il male è una strada per arrivare al bene». Così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, ha commentato, a margine della riunione odierna del direttivo del sindacato delle toghe, il ritorno in libertà del boss di Cosa Nostra, Giovanni Brusca.