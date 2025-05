Ritrovata nel Messinese l’auto del 40enne scomparso da Palermo

Ricerche

Di Giovanni Manitta si sono perse le tracce: proseguono le ricerche per rintracciarlo

Proseguono le ricerche di Giovanni Manitta, detto Gianluca, 40 anni, scomparso da Cardillo a Palermo lo scorso 3 maggio. La famiglia e gli amici hanno lanciato l’allarme sui social e tramite il programma Chi l’ha visto. L’auto dell’uomo è stata trovata in una stradina privata di Galati Marina (Messina). «Quello che ci preoccupa è che Gianluca ha lasciato il cellulare a casa – raccontano gli amici -. Una cosa molto strana. Siamo tutti in pena per lui». In tanti nel quartiere palermitano si sono mobilitati anche nelle ricerche. La vettura, una Fiat Bravo grigia di cui nessuno ha denunciato il furto, era stata rimossa. La vettura ha diversi danni alla carrozzeria e senza uno pneumatico, si trovava in una stradina privata a ridosso di un cancello che porta a un condominio. A segnalarne la presenza i residenti del palazzo. Le ricerche proseguono nella zona circostante anche con l’utilizzo dei droni.

