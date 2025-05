Ritrovato vivo ma privo di sensi l’anziano scomparso da Bronte

Lieto fine

Si era allontanato dalla struttura in cui era ospite senza però dare più notizie di sé

E’ stato ritrovato dalle unità cinofile dei Vigili del Fuoco di Catania l’uomo scomparso a Bronte, ma originario di Troina, nella mattinata di lunedì 19 maggio. Biagio Trovato, di 85 anni, era in una zona di campagna del paese etneo. Si era allontanato dalla struttura in cui era ospite senza però dare più notizie di sé. L’uomo è stato trovato in vita, riverso privo di sensi in un’area sciarosa nei pressi della zona artigianale di Bronte.

Il ritrovamento è stato effettuato poco dopo 11,00 di oggi dai cinofili dei Vigili del Fuoco, giunti da Ragusa e Palermo, insieme al personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) del Comando dei Vigili del Fuoco di Catania. Le ricerche erano già iniziate due giorni fa, quando è stato dato l’allarme, fino al ritrovamento ad opera dei cani dei Vigili del Fuoco, Paco e Vega.