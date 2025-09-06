“Rivelazioni” Avola, il gip di Catania archivia inchiesta su 5 pm di Caltanisetta e due giornaliste de La Sicilia

il decreto

L'inchiesta era stata aperta dopo l'esposto del collaboratore di giustizia e del suo legale

Il gip di Catania, Pietro Currò, accogliendo la richiesta della Procura etnea, ha emesso un decreto di archiviazione sull’inchiesta per abuso d’ufficio e rivelazione del segreto d’ufficio in cui erano indagati sette magistrati, cinque per il loro servizio nella Procura di Caltanissetta e due in qualità di applicati della Direzione nazionale antimafia, e due giornaliste del quotidiano La Sicilia, Laura Distefano e Laura Mendola. I Pm sono Matteo Campagnaro, Nadia Caruso, Salvatore De Luca, Francesco Delbene, Domenico Gozzo, Gabriele Paci e Pasquale Pacifico.

Il fascicolo era stato aperto a Catania, per competenza territoriale, dopo la denuncia del collaboratore di giustizia Maurizio Avola, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Ugo Colonna. Al centro dell’inchiesta le indagini che i magistrati di Caltanissetta avevano condotto per accertare la veridicità delle dichiarazioni con le quali Avola, sicario della “famiglia” Santapaola, si era autoaccusato della partecipazione materiale alla strage Borsellino, sia il giorno dell’attentato che quello precedente, nella fase di preparazione dell’esplosivo poi utilizzato per compiere l’eccidio, denunciando anche il coinvolgimento di storici capimafia etnei, come Benedetto Nitto Santapaola, suo nipote Aldo Ercolano, e uno dei suoi luogotenenti più fidati, Marcello D’Agata.