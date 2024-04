Rogo doloso al bar, il puzzle delle indagini: il titolare fuori dalla rianimazione

CATANIA

Ora l'inchiesta, al momento contro ignoti, è a un punto di svolta.

Il fascicolo è modello 44. A carico di ignoti. Il reato è incendio doloso. L’inchiesta sul rogo che ha distrutto il Cioccolato Cafè, però, è a una svolta. Il titolare del bar, Alessandro Leone, ieri ha lasciato la rianimazione ed è stato ricoverato nel Centro grande ustioni del Cannizzaro. Potrà quindi essere sentito, anche se bisognerà attendere qualche giorno. In che veste? Probabilmente in questa fase dell’indagine, coordinata dalla pm Lina Trovato e dal procuratore aggiunto Fabio Scavone, come persona informata sui fatti. In mano agli investigatori al momento c’è l’informativa di reato stilata dai vigili del fuoco e il verbale di intervento delle Volanti intervenute martedì mattina alle cinque al viale Ruggero di Lauria.

È ancora in terapia intensiva, invece, il secondo ferito, quello che si è presentato alle dieci di martedì al pronto soccorso del San Marco con un trauma pneumotoracico. Dopo essere stato operato, l’uomo è stato intubato, ma dall’ospedale fanno sapere che non è in pericolo di vita. La certezza matematica che quella notte fosse con Leone all’interno del locale in ristrutturazione non c’è ancora. Ma tanti pezzi del mosaico fanno optare per questa ipotesi.