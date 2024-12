Romeno ricercato nel suo Paese catturato in un albergo a Catania

Polizia

Su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità romene in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa

Un romeno di 32 anni ricercato in ambito internazionale è stato catturato a Catania dalla polizia. A tradirlo è stata una prenotazione in un albergo di via Etnea. Su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità romene in quanto ritenuto responsabile del reato di truffa secondo la normativa della Romania. Avrebbe truffato un hotel di lusso della città di Baia Mare tra marzo e aprile del 2019 utilizzando una carta di credito smarrita per pagare il conto di 300 euro, somma peraltro mai ricevuta dall’albergo. In Italia il 32enne è stato condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio.Una volta eseguito l’arresto, i poliziotti hanno condotto l’uomo dapprima negli uffici della Polizia Scientifica per i rilievi fotodattiloscopici e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

