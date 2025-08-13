Rosolini, 43enne spara alle gambe del vicino di casa: arrestato dai carabinieri

TENTATO OMICIDIO

Gli investigatori hanno recuperato 4 bossoli e 4 ogive calibro 9, ma non l’arma utilizzata per sparare

I carabinieri hanno arrestato un 43enne di Rosolini per tentativo di omicidio nei confronti di un extracomunitario di 41 anni.

Secondo la ricostruzione dei militari ieri pomeriggio, poco prima delle 15, in via Delle Mimose, a Rosolini, quartiere di case popolari, un cittadino extracomunitario, agli arresti domiciliari, era stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco alle gambe dal 43enne, vicino di casa. Il ferito è stato portato in ospedale.Nel corso del sopralluogo i carabinieri hanno recuperato 4 bossoli e 4 ogive calibro 9, ma non l’arma utilizzata per sparare.

