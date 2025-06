Ruba bici elettrica in via Acquicella: individuato e denunciato

Catania

Visionate le immagini di alcune videocamere degli impianti di videosorveglianza nella zona: l'uomo aveva caricato la bici su un'auto

Ha lasciato la sua bici elettrica per pochi minuti, giusto il tempo di sbrigare alcune commessioni in un negozio di via Acquicella. Al suo ritorno non l’ha più ritrovata e ha chiesto l’intervento della Polizia di Stato.

Una volta acquisita la segnalazione, la Sala Operativa della Questura di Catania ha inviato una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno visionato le immagini di alcune videocamere degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo a risalire alla targa di un’auto sulla quale era stata caricata la bicicletta elettrica. A quel punto, i poliziotti hanno tentato di ricostruire le possibili direzioni intraprese dal ladro a bordo dell’auto utilizzata per commettere il furto. La Sala Operativa ha immediatamente diramato la nota di ricerca, inviando più volanti per pattugliare palmo a palmo la zona circostante.

Pochi minuti dopo, gli agenti delle volanti hanno intercettato l’auto in via Crocifisso, fermando l’autore del furto che, nel frattempo, si era già liberato della bici rubata, consegnandola, a suo dire, ad un conoscente, di cui non ha saputo fornire le generalità e l’indirizzo, con l’obiettivo di rivenderla. A tal proposito, sono in corso le ricerche per tentare di individuare sia il presunto ricettatore sia la bici elettrica in modo da restituirla al legittimo proprietario che ha presentato denuncia negli uffici della Questura.