Ruba bigiotteria da un negozio in via D’Annunzio: bloccato dai vigilantes prima e dalla Polizia dopo

Catania

Il furto, per il valore di 195 euro, era stato tentato da un 59enne catanese con precedenti

Nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio, gli agenti della squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in via Gabriele D’Annunzio in un noto magazzino commerciale, a seguito della segnalazione di un furto.

Il personale addetto alla vigilanza aveva fermato all’uscita del negozio un uomo ritenuto responsabile di aver sottratto della merce. Nello specifico, l’uomo, un catanese con precedenti di 59 anni, aveva rubato bigiotteria per un valore di circa 195 euro, oltrepassando le casse del negozio senza pagare.