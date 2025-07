Ruba cento metri quadrati di prato sintetico da un negozio: preso grazie alla video sorveglianza

criminalità

Il colpo in via Giuffrida. La Polizia ha subito identificato il ladro catanese di 46 anni

Ha rubato, da un negozio di via Giuffrida, circa 100 metri di prato sintetico probabilmente per abbellire l’ingresso della propria abitazione a costo zero o per ricavarne un illecito guadagno rivendendo la merce rubata. In ogni caso, il progetto del ladro di prato sintetico, un catanese di 46 anni, è andato in fumo grazie all’intervento della Polizia.

L’uomo era riuscito a mettere a segno il colpo, accaparrandosi 100 metri quadrati circa di prato sintetico in un’attività specializzata in questo genere di prodotti di via Vincenzo Giuffrida, per un valore di mercato superiore a 4.000 euro. Ad accorgersi del furto è stato il titolare del negozio che si è recato al Commissariato di “Borgo-Ognina” dove ha presentato la denuncia.

Agli agenti ha spiegato che il tappetino di prato sintetico era stato esposto per la vendita, per poi accorgersi, all’improvviso, che una buona parte di merce era sparita.