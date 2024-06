Ruba un’auto e si mette alla guida ubriaco e senza patente: arrestato

Nel Messinese

Si tratta di un cittadino straniero di 26anni

Ubriaco e senza patente alla guida di un’auto rubata. Un cittadino straniero di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, con l’accusa di furto aggravato. Per il giovane è scatta anche la denuncia per guida senza patente, soggiorno illegale sul territorio italiano e guida in stato di ebrezza. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato una macchina che stava percorrendo una via del centro e sottoposto a controllo il conducente da solo a bordo. Il test con l’etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite consentito. Le successive verifiche, inoltre, hanno permesso di accertare che la vettura era stata rubata poco prima in una zona di Terme Vigliatore.