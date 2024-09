Rubano il carrello di una barca ad Augusta: arrestati

Cronaca

Un 24enne e un 41enne sorpresi dopo il furto di militari dell'Arma

I carabinieri della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Augusta hanno arrestato un 24enne e un 41enne per furto aggravato. I due uomini sono stati bloccati subito dopo aver rubato un carrello per imbarcazione in una villetta. Il carrello è stato restituito al legittimo proprietario e gli arrestati, dopo la convalida, sono stati sottoposti all’obbligo di dimora.

