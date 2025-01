Rubata auto a giovane disabile, la Polizia la ritrova tra Catania e Misterbianco

Lieto fine

Il fratello del giovane aveva anche lanciato un accorato appello sui social

A Catania nei giorni scorsi la famiglia di un giovane con disabilità aveva subito il furto dell’auto. Oggi pomeriggio la polizia ha ritrovato il mezzo in buone condizioni e gliel’ha riconsegnato.La vettura, appositamente attrezzata per consentire al giovane di salire nel vano posteriore, era stata trafugata in Piazza Ludovico Ariosto. Dopo il furto il fratello del giovane disabile aveva lanciato un accorato appello sui social che ha colpito particolarmente i poliziotti della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura etnea, che sono messi subito alla ricerca del mezzo. L’auto è stata ritrovata al confine con il comune di Misterbianco.