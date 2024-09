Rubati per essere macellati, un’asina e un pony sono stai ritrovati (e salvati) a Catania

L'intervento

Gli agenti della Squadra a Cavallo della Questura di Catania hanno ritrovato i due animali, rubati a Ramacca, in una zona isolata di San Francesco La Rena

Erano destinati alla macellazione, ma per un’asina e un pony è stato possibile ritornare dai proprietari a Ramacca grazie agli agenti della Squadra a Cavallo della Questura di Catania che li hanno ritrovati in una zona isolata di San Francesco La Rena.

La vicenda prende avvio quando un uomo, dopo aver subito il furto in una azienda agricola di Ramacca, si è rivolta alle forze dell’ordine denunciando quanto accaduto e pubblicando, contestualmente, un’accorata richiesta d’aiuto sui social. Gli agenti della Squadra a Cavallo hanno dato avvio a diversi controlli in tutte le strutture e le stalle ricettive che spesso utilizzano gli animali per attività ludiche e sociali rivolte in particolare ai bambini. Ma l’attenzione degli agenti si è concentrata anche in altre direzioni, in particolare verso quelle strutture dedicate alla macellazione.