Rubato il busto di Vincenzo Florio dal circuito della storica Targa

IL FURTO

Rubato dalle tribune di Cerda il busto in bronzo di Vincenzo Florio, ideatore nel 1906 della Targa Florio, la gara automobilistica più antica al mondo. L’opera era stata realizzata negli anni Sessanta. La Città metropolitana di Palermo presenterà denuncia ai carabinieri per il furto.

«Esprimiamo ferma condanna su quanto accaduto che rappresenta uno sfregio alla storia di questo territorio», commenta il direttore generale della Città metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, che ha in carico i lavori di ristrutturazione del complesso denominato Floriopoli, finanziati con fondi nazionali da realizzare entro il 31 dicembre del 2027.

«Proprio nell’ambito di queste opere, sarà impegno dell’Ente sostituire il busto in bronzo nel più breve tempo possibile e a ricordare doverosamente la memoria di Florio», conclude Vernuccio.