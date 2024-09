Rubava il carburante dai mezzi della raccolta rifiuti, arrestato un 37enne

Santa Flavia

I carabinieri hanno avvistato l'uomo mentre forzava il serbatoio di un camion con in mano un secchio e un tubo

Avrebbe rubato carburante dai veicoli adibiti alla raccolta rifiuti: i carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato un uomo di 37 anni, palermitano, con l’accusa di furto aggravato. Durante un servizio notturno i militari della stazione di Santa Flavia, percorrendo via Indro Montanelli, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi del centro di stoccaggio dei rifiuti. I militari avrebbero dapprima osservato a distanza l’indagato, il quale avrebbe scavalcato il cancello d’accesso dell’area di deposito, con un secchio ed un tubo, per poi forzare il serbatoio di un camion in sosta ed iniziare a estrarre il carburante. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Termini Imerese.

