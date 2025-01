Rubavano liquori in supermercati del Catanese nascondendoli sotto i vestiti: due arrestati

Carabinieri

In qualche caso, essendo stati colti in fragranza di reato, avevano intimidito la vigilanza e schiaffeggiato i dipendenti

Su delega della Distrettuale della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di Biancavilla , hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Catania, nei confronti di Vincenzo Bauso, 44 anni, e di Alfio Branchina, 32 anni, per i reati di rapina e e furto aggravato.I fatti si sono verificati tra l’ottobre e il novembre 2024, sviluppandosi su cinque episodi. L’attività investigativa, ha consentito di ipotizzare, come i due avrebbero, in differenti occasioni, rimosso i dispositivi antitaccheggio e poi rubare bevande alcoliche dagli scaffali di tre supermercati di Paternò, Biancavilla e Misterbianco, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro.