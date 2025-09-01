Rubavano merce dai semirimorchi nel porto di Catania: tre denunciati

Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato tre uomini, due pregiudicati di 34 e 41 anni e un incensurato di 64 anni, tutti catanesi, per furto aggravato in concorso commesso ai danni di semirimorchi posteggiati all’interno del porto di Catania. I poliziotti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera-Scalo Marittimo di Catania hanno condotto una mirata attività di indagine al fine di individuare i responsabili di alcuni furti, commessi nell’ultimo periodo nel sedime portuale. Ad essere stati presi di mira dai ladri sono stati diversi semirimorchi in transito, carichi di collettame, parcheggiati all’interno del porto. L’attività di indagine è scaturita dalla constatazione che questi furti sono stati commessi, nella maggior parte dei casi, ai danni di veicoli posteggiati in aree ad accesso limitato e, quindi, con ogni probabilità, da persone autorizzate in qualche modo ad accedere a tali aree.